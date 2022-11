Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses préoccupées par les nouvelles de Pologne information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 11:18

(CercleFinance.com) - Si Londres se distingue avec un gain de 0,2%, les places européennes continentales s'inscrivent en retrait ce mercredi (-0,8% à Francfort, -0,2% à Paris), dans un contexte de regain des tensions géopolitiques après l'écrasement d'un missile en Pologne.



'Les investisseurs vont être prudents en raison de la situation en Pologne, faisant craindre un regain de tensions géopolitiques entre la Russie et l'Otan', reconnait Kiplink, rappelant que le missile qui a touché le sol polonais a tué deux civils.



'Mais il semblerait cependant qu'il s'agisse d'un missile ukrainien visant un missile russe. À ce stade, une montée des tensions semble avoir été évitée. Les contrats futures sur indices américains s'inscrivent d'ailleurs en légère hausse', tempère la société de gestion.



La prudence semble néanmoins prévaloir, aussi, à l'approche d'une nouvelle batterie d'indicateurs américains prévus cet après-midi, avec notamment les ventes de détail, les prix à l'importation et la production industrielle pour le mois d'octobre.



En attendant, l'inflation au Royaume Uni a encore accéléré le mois dernier pour atteindre 11,1%, son rythme le plus élevé en plus de 40 ans, sous l'effet de la flambée des prix du gaz et de l'électricité, de quoi conforter l'attitude 'faucon' de la Banque d'Angleterre.



Sur le front des publications d'entreprises, les opérateurs saluent les résultats annuels de Siemens Energy (+6% à Francfort), et dans une moindre mesure, les semestriels d'Alstom (+3% à Paris) ainsi que les trimestriels d'Alcon (+2% à Zurich).