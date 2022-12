Europe: Bourses préoccupées par les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâche du terrain (-0,7% à Londres, -1,2% à Paris et à Francfort), appréhendant les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la BCE ce jeudi, au lendemain de la déception occasionnée par les propos du président de la Fed.



La banque centrale américaine a décidé à l'unanimité de relever ses taux d'une ampleur largement attendue de 50 points de base pour porter le taux directeur à 4,25-4,5%, marquant ainsi un ralentissement après plusieurs hausses de 75 points de base.



'Lors de sa conférence de presse, le président Jerome Powell a adopté un ton plus belliciste, affirmant que le marché du travail restait 'extrêmement tendu' et que la Fed 'maintiendrait le cap jusqu'à ce que le travail soit terminé',' souligne cependant Wells Fargo.



Les regards doivent se tourner désormais vers la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne, qui devraient à leur tour annoncer, en cours de séance, des augmentations de taux directeurs à l'issue de leurs réunions respectives.



'Nous nous attendons à ce que le conseil des gouverneurs de la BCE relève tous les taux directeurs de 50 points de base et laisse présager de nouvelles hausses qui dépendront des données macroéconomiques', indiquait à ce sujet Barclays la semaine dernière.



'Il annoncera probablement qu'il réinvestira en partie les titres APP arrivant à échéance à partir de mars. Les perspectives économiques actualisées devraient présenter des projections de croissance plus faible et d'inflation plus élevée', poursuivait-il.



Outre ces rendez-vous phares de la journée, les opérateurs prendront connaissance de nombreux indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis cet après-midi, dont l'indice d'activité Empire State, les ventes de détail et la production industrielle.



En attendant, sur le front des valeurs, H&M lâche 4% sur l'OMX, la chaine d'habillement suédoise ayant annoncé une hausse de 10% de ses ventes au titre du quatrième trimestre, mais avec une stagnation en monnaies locales.