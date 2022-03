Europe: Bourses préoccupées par l'inflation information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent globalement dans le rouge (-0,2% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort), alors que le conflit russo-ukrainien préoccupe toujours les investisseurs et sur fond de tensions inflationnistes confirmées dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est en effet établi à 5,9% en février 2022, contre 5,1% en janvier, une accélération plus forte qu'estimé initialement puisqu'Eurostat avait annoncé un taux de 5,8% à titre préliminaire pour le mois dernier.



Ces chiffres préoccupants interviennent au lendemain de l'annonce -largement attendue- d'un tour de vis monétaire par la Fed, la banque centrale américaine ayant relevé de 25 points de base sa fourchette-cible des Fed Funds à entre 0,25 et 0,50%.



'Dans le même temps, la Réserve fédérale a laissé entrevoir toute une série de nouvelles hausses de taux et annoncé entamer la réduction de son portefeuille de titres lors d'une prochaine réunion', souligne aussi Commerzbank.



C'est maintenant au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler, dans une heure et demie environ, ses décisions à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Pour rappel, elle avait relevé son taux directeur de 0,25 point début février, pour le fixer à 0,50%.



Aux Etats-Unis, en début d'après-midi, doivent paraitre les chiffres de la construction résidentielle de février, l'indice d'activité Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis la production industrielle pour février.



Dans l'actualité des valeurs, Atos prend plus de 5% à Paris, alors qu'Airbus (-1%) serait intéressé par la division cybersécurité du groupe informatique pour développer de nouveau métier dans sa division Defense & Space, selon des sources presse.