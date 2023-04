Europe: Bourses plutôt en retrait après les PMI information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 13:24

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent globalement en retrait (+0,1% à Londres, -0,1% à Paris, -0,4% à Francfort) au milieu d'une séance dominée par la parution d'indices PMI composites soulignant pourtant une certaine vigueur des économies de la région.



L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé en avril, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuance HCOB.



'La force continue des PMI est clairement une raison pour les responsables de la BCE d'opter pour une hausse de taux plus importante en mai', juge en outre Capital Economics, rappelant qu'ils ont laissé entendre qu'ils n'en ont pas encore décidé l'ampleur.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI composite a atteint un plus haut d'un an, à 53,9 après 52,2 en mars, les enquêteurs en déduisant que l'économie britannique pourrait connaître une croissance 'robuste' de l'ordre de 0,4% au cours du trimestre.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs réagissent plutôt favorablement aux trimestriels de SAP (+1% à Francfort), mais restent de marbre face à ceux de Mercedes-Benz (stable à Francfort) et d'Holcim (stable à Zurich).