Europe: Bourses plombées par des données préoccupantes information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,2% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,3% à Paris) sur fond de données préoccupantes sur le front de l'inflation britannique et de la croissance dans la zone euro.



L'indice des prix à la consommation du Royaume Uni a augmenté de 10,1% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, un taux d'inflation annuel donc en hausse sensible par rapport à celui de 9,4% observé en juin.



L'office national de statistiques, qui publie ces données, ajoute que les prix à la production (à la sortie d'usine) ont augmenté de 17,1% en rythme annuel en juillet : ce taux annuel a ainsi atteint son niveau le plus élevé depuis août 1977.



'Ces pressions inflationnistes augmentent les chances que la Banque d'Angleterre opte pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base lors de sa réunion du 15 septembre, plutôt que de 25 points de base', réagit Capital Economics.



Il confirme donc sa prévision selon laquelle la banque centrale 'augmentera ses taux de 1,75% maintenant à 3,00%, même lorsque l'économie sera en récession', soit une prévision plus élevée que le pic de 2,55% envisagé selon lui par le consensus des analystes.



Toujours au chapitre des statistiques, Eurostat a révisé en baisse son estimation de la croissance pour la zone euro au deuxième trimestre 2022, à 0,6% en rythme séquentiel et à 3,9% en comparaison annuelle (soit 0,1 point de moins qu'en toute première lecture).



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs accueillent favorablement les semestriels de l'assureur Swiss Life (+1% à Zurich) et du brasseur Carlsberg (+4% à Copenhague), à l'inverse de ceux de l'opérateur énergétique Uniper (-7% à Francfort), plombés par la crise du gaz.