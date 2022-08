Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses peu actives avec la trêve estivale information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se replient généralement dans le calme (stabilité à Londres, -0,2% à Paris, -0,6% à Francfort), peu actives en ce mardi de trêve estivale au lendemain d'un début de semaine bien orienté (par exemple +0,6% à Londres lundi).



'Les indices ont progressé sur fond de données américaines et chinoises qui ont apaisé les craintes de récession et ont permis de se concentrer sur des résultats robustes', rappelle Liberum, citant un bond de 18% des exportations chinoises sur un an en juillet.



Les investisseurs doivent prendre connaissance des chiffres de la productivité aux Etats-Unis en début d'après-midi, mais c'est surtout l'inflation américaine, prévue mercredi, qui devrait retenir leur attention cette semaine dans l'optique de la politique de la Fed.



Dans l'actualité des valeurs, Munich Re gagne 1% à Francfort, en dépit de la publication de bénéfices en recul au titre du deuxième trimestre 2022, le réassureur bavarois estimant que ses objectifs annuels et à moyen terme demeurent 'fermement en vue'.



InterContinental Hotels cède 2% à Londres, malgré l'annonce de la reprise du versement d'un dividende semestriel et du lancement d'un programme de rachats d'actions, à l'occasion de la publication de résultats semestriels en forte hausse.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs ne réagissent guère à celles de l'équipementier automobile Continental (-1% à Francfort), de l'opérateur aéroportuaire Fraport (+1% à Francfort) et du brasseur danois Carlsberg (+1% sur l'OMX).