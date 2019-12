Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses peu actives avec la trêve des confiseurs Cercle Finance • 23/12/2019 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les places européennes n'évoluent guère (+0,3% à Londres, -0,2% à Francfort, stabilité à Paris), alors que s'engage ce lundi la trêve des confiseurs et que les regards se tournent vers les perspectives pour l'année prochaine. 'La levée définitive des tensions commerciales et un Brexit ordonné ôteront un doute sur la teneur de la croissance mondiale de 2020 quand bien même elle n'accélèrerait pas', estime Kiplink Finance ce matin. 'Si 2020 ne bénéficiera pas de soutien massif de la part des banques centrales, il faudra considérer que ces dernières ne devraient pas pour autant se précipiter pour normaliser, sauf si la macroéconomie devait positivement surprendre', poursuit-il. Sur le front des statistiques cette semaine, ne sont guère attendues que quelques données américaines, dont les ventes de logements neufs, cet après-midi, et les commandes de biens durables pour novembre, mardi. Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole (-1% à Paris) et Santander (-0,8% à Madrid) ont finalisé le rapprochement entre leurs filiales respectives CACEIS et Santander Securities Services, toutes les conditions ayant été satisfaites. BASF recule de 0,8% à Francfort après avoir annoncé la cession de son activité de produits chimiques de construction à la société américaine de capital-investissement Lone Star pour 3,17 milliards d'euros. Roche grappille 0,6% à Zurich avec la signature, avec Sarepta Therapeutics, d'un accord de licence accordant à Roche des droits commerciaux exclusifs sur une thérapie génique expérimentale, hors États-Unis.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.