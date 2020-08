Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses pénalisées par les minutes du FOMC Cercle Finance • 20/08/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent du terrain (-1,3% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,4% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille après la parution des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le rapport de la Fed a tempéré l'optimisme concernant la reprise économique aux Etats-Unis au second semestre, plusieurs participants ayant cité la capacité de la pandémie en cours à freiner sa croissance', soulignait Wells Fargo Advisors. 'L'incertitude et les risques restant importants, il était souhaitable, selon les banquiers centraux, de maintenir une politique monétaire extrêmement accommodante et de communiquer sur la durabilité de ce maintien', pointait de son côté Aurel BGC. Aucune donnée n'était prévue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice 'Philly Fed', puis les indicateurs avancés du Conference Board pour juillet. Dans l'actualité des valeurs, CRH recule de plus de 1% à Londres, le groupe de matériaux de construction affichant au titre du premier semestre 2020 un profit avant impôts en baisse de 28%, en raison principalement de moindres profits sur cessions. ABB baisse de 2% à Zurich, pénalisé par une initiation à 'vendre' de Berenberg, qui s'inquiète de la stratégie du groupe d'ingénierie consistant à privilégier ses marges au détriment de sa croissance. Boskalis Westminster s'envole par contre de plus de 10% à Amsterdam, après la publication par le spécialiste des infrastructures maritimes d'un EBITDA augmenté de moitié au titre des six premiers mois de 2020.

