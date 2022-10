Europe: bourses pénalisées par le repli du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont en net recul ce matin, Paris cédant 1,5%, derrière Francfort (-1,3%) et Londres (-1%), après la parution de l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière dans la zone euro.



Celui-ci s'est replié de 49,6 en août à 48,4, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture en septembre, la contraction atteignant son rythme le plus élevé depuis juin 2020.



Cette tendance reflète de nouveaux replis de la production et des nouvelles commandes : si certaines entreprises pointent l'augmentation des prix de l'énergie, nombre d'entre elles indiquent également avoir ajusté leur niveau de production à la demande.



Parallèlement, l'enquête signale une accentuation des tensions inflationnistes en septembre, bien que les pressions sur les prix des achats engendrées par les pénuries de matières premières se soient légèrement résorbées au cours du mois.



Dans les prochains jours paraîtront aussi les PMI des services et de l'ensemble du secteur privé, ainsi que d'autres données européennes telles que les prix à la production et les ventes de détail dans la zone euro.



Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé, et surtout au rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, prévu vendredi prochain.



'Des données américaines nettement plus faibles semblent être les seules choses qui pourraient faire changer de position le FOMC', estimait Capital Economics vendredi dernier, ajoutant prévoir toutefois des données pour septembre 'relativement solides'.



Dans l'actualité des valeurs, ABB annonce qu'Accelleron Industries AG (anciennement ABB Turbocharging) a été admise à la cotation à la SIX Swiss Exchange de Zurich sous le symbole 'ACLN', marquant ainsi l'achèvement de la scission d'Accelleron d'ABB.



Equinor annonce un investissement dans le projet de stockage de batteries de Blandford Road dans le sud du Royaume-Uni. Il s'agira du premier actif de stockage de batterie commercial pour Equinor ainsi que du premier projet réalisé à partir du partenariat avec Noriker Power.



Enfin, le groupe minier britannique Rio Tinto a demandé la démission du président du conseil d'administration d'Energy Resources of Australia (ERA), Peter Mansell, afin d'introduire de nouvelles perspectives pour faire face aux dépassements de coûts et de calendrier du projet Ranger (Nord de l'Australie).