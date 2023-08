Europe: Bourses pénalisées par de piètres PMI information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes cèdent plus ou moins de terrain ce mardi (-0,1% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,7% à Paris), sur fond de signaux négatifs concernant l'activité manufacturière dans la région.



A 42,7 contre 43,4 en juin, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est en effet replié pour un sixième mois consécutif en juillet, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle de la zone depuis mai 2020.



'Au vu des dernières données PMI HCOB, il semble que le secteur manufacturier de la zone euro soit engagé sur la voie d'une récession prolongée', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



De même, l'activité manufacturière dans le secteur manufacturier britannique a touché en juillet un creux de plus de trois ans, au vu d'un indice PMI tombé à 45,3, dû notamment à une contraction des nouvelles commandes en provenance de l'étranger.



Sur le front des valeurs, HSBC prend plus de 2% à Londres, la banque ayant fait état d'un résultat de deuxième trimestre supérieur aux attentes, aidé par la remontée des taux d'intérêt et un strict contrôle de ses coûts.



BMW dévisse par contre de plus de 4% à Francfort, malgré un relèvement par le constructeur automobile de ses objectifs annuels, le groupe ayant prévenu d'une remontée des coûts en provenance de ses fournisseurs.



Parmi les autres publications du jour, les opérateurs réagissent positivement à celles du groupe énergétique bp et du géant des spiritueux Diageo (+1% chacun) à Londres, mais sanctionnent lourdement celle du logisticien DHL Group (-4%) à Francfort.