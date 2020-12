Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses partagées entre l'Ifo et le Brexit Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plutôt prudents (+0,5% à Londres, +0,1% à Francfort, stabilité à Paris), partagées entre un indice Ifo de bonne facture et les préoccupations au sujet du Brexit. Le climat des affaires se redresse en Allemagne en décembre, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,1 à comparer à 90,9 pour le mois en précédent (révisé d'une première estimation de 90,7). L'institut précise que les entreprises sont davantage satisfaites de leurs conditions d'activité actuelles, mais aussi moins sceptiques concernant les six mois à venir, et que 'l'économie allemande se montre dans l'ensemble résiliente' malgré les confinements. 'Les négociations sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis et sur le Brexit restent au centre de leurs préoccupations', note toutefois Kiplink, rappelant que Boris Johnson a déclaré que l'absence d'accord restait le scénario le plus probable. Du côté des valeurs, Aegon recule de 1% à Amsterdam, pénalisé par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre de la compagnie d'assurances, avec un objectif de cours maintenu à 3,3 euros. Philips gagne par contre près de 2%, après un accord pour l'acquisition de BioTelemetry, un spécialiste états-unien du diagnostic et de la surveillance cardiaque à distance, pour une valeur d'entreprise implicite de 2,8 milliards de dollars.

