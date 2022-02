Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses partagées après les minutes de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent partagées ce jeudi (-0,7% à Londres, stabilité à Francfort, +0,3% à Paris), au lendemain d'une clôture sur une note hésitante à New York après la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



'Le procès-verbal de la réunion de janvier de la Réserve fédérale n'a fourni aucune nouvelle information. Le communiqué a préparé le terrain pour une hausse des taux en mars, l'absence de surprise belliciste soutenant l'attrait pour le risque', résume Wells Fargo.



'Dans le rouge durant l'essentiel de la séance alors que les investisseurs balançaient entre inquiétudes sur les tensions géopolitiques et indicateurs positifs sur l'économie américaine, les principaux indices ont effacé une partie de leurs pertes', note de son côté Kiplink.



De nouvelles données macroéconomiques américaines sont d'ailleurs attendues en début d'après-midi, à savoir les chiffres de la construction résidentielle pour janvier, l'indice d'activité Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, les opérateurs acclament les résultats annuels de Commerzbank (+7% à Francfort), mais restent de marbre face à ceux de la compagnie énergétique Repsol (stable à Madrid) et du groupe agroalimentaire Nestlé (stable à Zurich).



A Paris où les publications annuelles d'entreprises se montrent particulièrement fournies, celles de Kering (+7%), Klépierre (+6%) et Carrefour (+4%) reçoivent des accueils favorables, à l'inverse de celles d'Eutelsat (-7%) et d'Air France-KLM (-6%).