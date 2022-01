Europe: Bourses optimistes malgré le PIB de la zone euro information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans le vert (+0,1% à Londres, +1,1% à Francfort, +0,6% à Paris) une semaine qui s'annonce chargée, après la parution d'une toute première estimation pourtant décevante de la croissance économique dans la zone euro au dernier trimestre 2021.



Après une progression de 2,3% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, le PIB de la zone euro ne s'est accru que de 0,3% -un taux inférieur aux attentes des économistes-, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



'Les restrictions dans de nombreux pays pour contrer la vague Omicron devraient être levées prochainement, ce qui permettra au redressement de reprendre dans les mois à venir', estime-t-on néanmoins chez Capital Economics.



Figurent aussi au calendrier macroéconomique de la semaine, notamment, les indices PMI d'IHS Markit et ISM pour janvier, les derniers chiffres du chômage dans la zone euro et aux Etats-Unis, et surtout les réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la BCE.



'La BCE a déclaré qu'elle adopterait une approche dépendante des données et nous pensons qu'une hausse de taux directeur en 2022 est maintenant probable', estime d'ailleurs Deutsche Bank qui pronostique désormais une hausse de 25 points de base en décembre prochain.



Les prochains jours seront aussi marqués par de nombreuses publications de résultats d'entreprise, comme UBS, Novartis, ING, Nokia, Shell, Infineon et Sanofi en Europe, ou encore ExxonMobil, UPS, Alphabet, Meta (ex-Facebook), Merck et Amazon aux Etats-Unis.



Pour l'heure, Ryanair recule de près de 2% à Dublin, pénalisé par des prises de bénéfices alors que la compagnie aérienne 'low cost' a publié des résultats trimestriels sans grande surprise et qu'une certaine incertitude plane sur son quatrième trimestre, selon Oddo.



ABB avance par contre de 2% à Zurich, le groupe d'ingénierie ayant augmenté de 67 à 80% sa participation dans Chargedot Shanghai New Energy Technology pour renforcer sa position sur le marché chinois de l'e-mobilité en pleine croissance.