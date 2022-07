Europe: Bourses optimistes dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,1% à Francfort, mais +0,4% à Londres et à Paris), à quelques heures de l'annonce très attendue des décisions de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).



'Les marchés financiers semblent vouloir trouver un espoir dans un éventuel volteface de la réserve fédérale américaine', jugeait lundi Vincent Boy, analyste marchés chez IG France, pointant des commentaires récents de plusieurs membres du FOMC.



Il estimait cependant que 'bien que la récession semble de plus en plus probable aux Etats-Unis, et en Europe, les banques centrales vont poursuivre leur resserrement, du fait de la hausse de l'inflation qui se poursuit'.



'Le discours de politique monétaire de la Fed mercredi, pourrait conduire à une hausse de 75 points de base, voire 100 points de base, qui permettrait de ralentir fortement la demande et de faire baisser les perspectives d'inflation', prévenait l'analyste.



Avant ce rendez-vous phare ce soir, les opérateurs prendront connaissance des commandes de biens durables aux Etats-Unis pour juin, ainsi que de trimestriels de quelques poids lourds de la cote américaine, tels que l'avionneur Boeing.



Pour l'heure, ils se concentrent sur une saison des résultats battant son plein en Europe, délaissant par exemple les publications de Mercedes-Benz (-3%) et de Deutsche Bank (-4%) à Francfort, et de Rio Tinto (-2%) à Londres, mais saluant celle de Holcim (+4%) à Zurich.