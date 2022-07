Europe: Bourses optimistes avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans l'optimisme (+1,4% à Londres, +1,5% à Francfort et à Paris) une semaine qui s'annonce chargée, avec notamment de nombreuses publications trimestrielles d'entreprises et surtout une réunion fort attendue de la BCE, jeudi.



'Les décideurs de la BCE devraient donner suite à leur intention de relever les taux de 25 points de base la semaine prochaine et signaler qu'une hausse plus importante (probablement de 50 pb) est à venir en septembre', selon Capital Economics.



Le bureau d'analyse estime qu'elle devrait confirmer préparer son mécanisme de protection de transmission et que 'à plus long terme, elle devra relever ses taux rapidement entre septembre et décembre et acheter plus d'actifs pour contenir les écarts périphériques'.



Aucune statistique n'était prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis, ainsi que les indices PMI flash de S&P Global.



La semaine sera aussi marquée par la montée en puissance de la saison des résultats, avec par exemple Goldman Sachs, J&J, Tesla et AT&T aux Etats-Unis, ou encore Novartis, ASML, Nokia, Publicis et SAP de ce côté-ci de l'Atlantique.



Pour l'heure, Solvay s'adjuge 4% à Bruxelles, le chimiste ayant annoncé prévoir des performances plus solides que prévu au deuxième trimestre 2022, et affiché sa volonté de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année.



Deliveroo parvient à gagner 1% à Londres et résiste ainsi à un abaissement, par le groupe de livraisons de repas à domicile, de sa prévision de croissance de la valeur des transactions brutes (GTV) pour l'ensemble de 2022.



H&M marque le pas sur l'OMX, sous le poids d'une dégradation par UBS de son conseil sur le titre de 'achat' à 'neutre', et alors que la chaine d'habillement suédoise a officialisé sa volonté de mettre un terme définitif à sa présence en Russie.