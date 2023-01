Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses optimistes avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - A l'image de Wall Street la veille, les Bourses européennes manifestent une certaine confiance (+0,6% à Londres, à Francfort et à Paris) à l'approche de la parution du rapport sur l'inflation aux Etats-Unis, rendez-vous majeur de la semaine.



Les investisseurs semblent faire le pari que la hausse des prix à la consommation, attendue en nette décélération vers un taux annuel de 6,5% en décembre, confirmera la perspective d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire de la Fed.



'Nous pensons que les données sur l'inflation et le marché du travail vont se modérer ou s'affaiblir suffisamment pour inciter la Réserve fédérale à faire une pause avant la réunion de mai', prédisaient les équipes de PIMCO.



Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'obligataire disait anticiper un relèvement de taux de 25 points de base début février, puis que la Fed continue de remonter ses taux jusqu'en mai pour les porter juste au-dessus de 5%, avant d'opérer une pause.



En attendant, sur le front des valeurs, Whitbread s'adjuge plus de 4% à Londres à la suite d'un point d'activité du groupe d'hôtellerie exploitant l'enseigne Premier Inn, 'avec une performance très bonne, globalement en ligne avec les attentes' selon Oddo BHF.



Par contre, Logitech décroche de près de 15% à Zurich et Ubisoft dévisse de 17% à Paris, après que le fabricant suisse d'accessoires numériques et l'éditeur français de jeux vidéo ont tous deux revu à la baisse leurs prévisions annuelles.



Dans une moindre mesure, Signify recule de 3% à Amsterdam suite à la révision à la baisse de ses objectifs pour 2022, le leader mondial de l'éclairage invoquant une détérioration 'plus marquée que prévu' de son activité en Chine.