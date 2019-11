Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses optimistes avant des données américaines Cercle Finance • 15/11/2019 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans le vert (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,7% à Paris), dans l'attente de la parution d'une batterie d'indicateurs macroéconomiques cet après-midi aux Etats-Unis. Avant la production industrielle et les stocks des entreprises, les opérateurs prendront connaissance des prix à l'importation, de l'indice Empire State de la Fed de New York et surtout des ventes de détail pour octobre. 'Les banquiers centraux américains sont confiants sur la solidité des dépenses des ménages du fait de la bonne tenue du marché du travail et de la tendance à la hausse des salaires', souligne pour l'heure Aurel BGC. 'Toutefois, à court terme, quelques indicateurs peuvent faire craindre des ventes au détail moins dynamiques avant les achats de fin d'année', prévient-il néanmoins, alors que le consensus vise une hausse de 0,2% le mois dernier (+0,4% hors automobile). Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel a été confirmé à 0,7% en octobre, contre 0,8% en septembre, et l'excédent commercial s'est tassé à 18,3 milliards d'euros en septembre, les importations ayant davantage augmenté que les exportations. Dans l'actualité des valeurs, Saipem gagne 1,6% à Milan alors que selon des sources de presse, la société parapétrolière italienne envisagerait de fusionner avec son pair norvégien Subsea 7 (+0,6% sur l'OMX). Concernant les publications trimestrielles du jour, les opérateurs saluent celle du géant danois du transport maritime Maersk (+2% sur l'OMX), mais délaisse celle du groupe industriel belge Bekaert (-3,4% à Bruxelles).

