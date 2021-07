Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses optimistes à l'approche de la BCE information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,1% à Londres, mais +0,5% à Paris et +0,7% à Francfort), à l'approche de la conclusion de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, en tout début d'après-midi. 'Les marchés anticipent une BCE très accommodante dans le cadre de l'évolution de sa guidance', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, des attentes selon lui entretenues par la nouvelle vague de Covid-19. 'Les anticipations d'inflation moyen-terme en zone euro, toujours sous 2%, sont restées stables ces dernières semaines alors que les anticipations d'inflation pour les Etats-Unis se sont dégradées', note cependant le professionnel. 'La BCE pourrait en conclure que les marchés ne sont pas fondamentalement inquiets pour la progression de l'inflation à moyen-terme malgré la progression de la vague de Covid-19, et donc pas forcément inquiets non plus sur les perspectives de croissance', poursuit-il. Outre le rendez-vous de la BCE, l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens pour le mois de juin. Dans l'actualité des valeurs, Unilever lâche 5% à Londres, après la publication par le groupe de produits de consommation courante d'un bénéfice sous-jacent par action en baisse de 2% au titre du premier semestre 2021. A la Bourse de Zurich, les opérateurs restent de marbre face aux résultats semestriels du groupe d'ingénierie ABB, mais sanctionnent ceux du géant de la santé Roche (-1%) et du groupe de parfums et d'arômes Givaudan (-2%).

