Europe : Bourses moroses après le PIB britannique

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes se montrent stables (Londres et Paris) ou reculent sensiblement (-0,6% à Francfort), dans une séance marquée par la parution des chiffres de la croissance de l'économie brinannique. Le PIB du Royaume Uni a augmenté de 1% au dernier trimestre 2020 en rythme séquentiel, après un rebond de 16,1% au troisième, remontée qui laisse néanmoins le PIB inférieur de 7,8% à celui du quatrième trimestre 2019. 'La hausse du PIB au quatrième trimestre, malgré le confinement en novembre et les restrictions en décembre, est une preuve supplémentaire que l'économie a su résisté', souligne Capital Economics. 'Et même si le troisième confinement signifie que l'économie a ralenti presque certainement en janvier, une récession technique à double creux a maintenant été évitée et le PIB devrait rebondir brusquement au second semestre 2021', poursuit-il. Toujours au Royaume Uni, au mois de décembre 2020, la production industrielle a augmenté de 0,2% par rapport à novembre (+0,3% pour la production manufacturière proprement-dite), tandis que le déficit commercial s'est creusé à 5,6 milliards de livres. Sur le front des valeurs, ING Group grimpe de près de 5% à Amsterdam, après avoir dévoilé un bénéfice net divisé par deux à 2,48 milliards d'euros au titre de 2020, mais en baisse de seulement 17,4% à 727 millions sur les trois derniers mois de l'année. Eutelsat bondit de près de 7% à Paris, après un relèvement de la borne basse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21, désormais compris entre 1190 et 1220 millions d'euros (contre entre 1180 et 1220 millions auparavant).

