Europe: Bourses insensibles à la crise de Taiwan information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 11:46

(CercleFinance.com) - En dépit du regain de tensions géopolitiques dans le détroit de Taiwan qui a dominé ce long week-end pascal, les places européennes vont de l'avant (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris) avant de nombreux rendez-vous dans les tous prochains jours.



Seule donnée parue ce matin, le volume des ventes de détail a diminué de 0,8% dans la zone euro et de 0,9% dans l'Union Européenne, en février par rapport au mois précédent, après des augmentations symétriques en janvier.



Doivent encore paraitre, dans les jours à venir, les productions industrielles de la zone euro et du Royaume-Uni pour février, ainsi que les prix à la consommation en Allemagne et en France pour le mois dernier.



Aux Etats-Unis, les opérateurs seront particulièrement attentifs aux chiffres de l'inflation de mars, prévus mercredi, avant ceux des ventes de détail et de la production industrielle pour le même mois, vendredi.



Toujours outre-Atlantique, la semaine sera marquée par le coup d'envoi à la saison des résultats de premier trimestre, avec en particulier ceux des établissements bancaires JP Morgan Chase et Citigroup, vendredi.



Pour l'heure, de ce côté de l'Atlantique, BESI s'adjuge près de 5% à Amsterdam, avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Oddo de 'neutre' à 'surperformance', dans une note consacrée aux semiconducteurs.



Dans le même secteur, Soitec grimpe de 6% à Paris malgré un avertissement sur résultats lancé en fin de semaine dernière, une annonce toutefois assez attendue et plutôt bien accueillie par les analystes en charge du dossier.