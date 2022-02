Europe: Bourses inquiétées par les nouvelles d'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mardi (-0,2% à Londres, -0,9% à Francfort, -0,6% à Paris), sur fond d'une brusque aggravation des tensions dans le dossier ukrainien, qui fait passer au second plan un indice Ifo de bonne facture.



'Alors que les investisseurs espéraient une discussion prochaine entre Joe Biden et Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien, le Kremlin a refroidi leurs ardeurs en jugeant prématurée l'organisation d'un sommet', souligne Kiplink.



'Les investisseurs s'inquiètent des conséquences des décisions de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk et d'y envoyer des 'forces de maintien de la paix',' poursuit-il.



Ces mauvaises nouvelles éclipsent l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui a atteint 98,9 en février, contre 96 en janvier, hausse soutenue à la fois par une plus grande satisfaction des entreprises de leurs activités actuelles et une nette amélioration de leurs attentes.



'L'économie allemande parie sur la fin de la crise du coronavirus', explique l'institut de recherche basé à Munich, qui prévient cependant que 'l'escalade de la crise qui engloutit l'Ukraine reste un facteur de risque'.



Dans l'actualité des valeurs, HSBC recule de 1% à Londres après la publication d'un bénéfice plus que doublé au quatrième trimestre 2021, mais moins bon que prévu, une déception qui semble due à une provision pour créances douteuses passée sur la Chine.



A Francfort, les opérateurs sanctionnent lourdement les résultats annuels dévoilés par le groupe de santé Fresenius (-7%), alors qu'ils se montrent bien plus conciliants avec ceux de sa filiale spécialisée dans les dialyses Fresenius Medical Care (+1%).



Toujours sur le front des résultats, à Paris, ils délaissent ceux du prestataire de bio-analyse Eurofins (-3%), mais saluent ceux du groupe de titres de services prépayés Edenred (+6%) et du fournisseur de solutions de paiement Worldline (+8%).