Europe : Bourses hésitantes sur des résultats contrastés

(CercleFinance.com) - Les indices actions européens ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, +0,3% à Paris), alors que la faiblesse du calendrier des statistiques laisse les opérateurs se concentrer sur les publications d'entreprises. Seule donnée parue ce matin, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,7% dans la zone euro ainsi que dans l'UE en juin par rapport à mai, après avoir diminué respectivement de 0,6% et 0,5% en mai par rapport à avril. Parmi les nombreuses publications d'entreprise du jour, BP gagne 7% à Londres, malgré l'annonce par la compagnie pétro-gazière d'une réduction de 50% de son dividende après avoir fait état d'une lourde perte au titre du deuxième trimestre. Diageo dévisse de 5%, dans le sillage de l'annonce préliminaire par le groupe de spiritueux d'un BPA hors exceptionnel en déclin de 16% au titre de son exercice 2019-20, pour des revenus en recul de 8,4% en organique. A Francfort, Bayer perd 3% après la publication d'un BPA coeur trimestriel en hausse de 5% à 1,59 euro, supérieur de quelques cents au consensus, mais accompagné d'un abaissement d'objectifs pour 2020 avec la Covid-19. Infineon s'adjuge par contre 4%, le fabricant de semi-conducteurs ayant dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre clos fin juin, mettant en avant son modèle 'diversifié' ainsi que la récente acquisition de Cypress. Toujours à Francfort, les opérateurs réservent un accueil terne à la publication de l'opérateur aéroportuaire Fraport (-1%), mais saluent celles de la maison de vêtements Hugo Boss (+1%) et surtout du groupe de distribution Metro (+3%).

