Europe: Bourses hésitantes dans un contexte contrasté

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent assez hésitantes ce jeudi (stabilité à Londres, +0,2% à Francfort, +0,1% à Paris), partagées entre des minutes du FOMC préoccupantes et les résultats au contraire encourageants publiés par Nvidia la veille au soir.



Le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed s'est révélé plutôt plus dur qu'anticipé, démontrant que ses membres vont probablement patienter jusqu'à la fin de l'été avant de réduire les taux directeurs.



Cette information contrebalance la bonne nouvelle qu'a constitué la publication trimestrielle de Nvidia -particulièrement scrutée en raison de son rôle moteur dans la révolution de l'IA-, marquée par des résultats et des prévisions meilleurs que prévu.



Le fabricant de puces a 'à nouveau coché toutes les cases' et 'plus que les chiffres, plusieurs autres facteurs orientent le débat dans une direction positive', réagit ce matin UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours.



Les marchés ne réagissent guère non plus aux indices PMI composites contrastés de la matinée : si celui de la zone euro s'est redressé de 51,7 en avril à 52,3 en estimation flash pour mai, celui du Royaume-Uni a reculé de 54,1 à 52,8.



Dans l'actualité des valeurs, Aviva cède près de 1% à Londres après le point d'activité de la compagnie d'assurance au titre de son premier trimestre 2024, marqué pourtant selon elle par une forte croissance de l'ensemble de ses différentes activités.



Les opérateurs ne se montrent guère enthousiasmés non plus par les objectifs affichés par le distributeur alimentaire Ahold Delhaize (-1% à Amsterdam) pour la période 2025-28, à l'occasion du lancement de sa stratégie 'Growing Together'.





