Europe : Bourses hésitantes ce jeudi matin

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi matin (-0,5% à Londres, +0,1% à Francfort et stabilité à Paris), sur fond d'activité qui s'annonce limitée cette après-midi avec la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. Kiplink pointe toutefois que 'la Bourse de Paris pourra tout de même s'appuyer sur un horizon dégagé sur le front de la politique américaine et le contexte sanitaire mais aussi sur la clôture des marchés asiatiques plutôt bien orientés'. 'Au-delà, les marchés devraient continuer de bénéficier d'une abondance de liquidités avec l'aide des banques centrales, déterminées à soutenir une économie frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19', poursuit-il. Seule donnée parue ce jour, la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse nettement en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd quatre points à 90, son plus bas niveau depuis décembre 2018. Du côté de valeurs, Repsol dévisse de 3% à Madrid, après l'annonce par le groupe énergétique d'un plan stratégique pour la période 2021-2025, plan qui prévoit notamment un investissement de 18,3 milliards d'euros. bpost s'adjuge plus de 5% à Bruxelles, sur fond d'un relèvement de conseil chez Berenberg de 'conserver' à 'achat', alors que PostNL lâche 2% à Amsterdam avec une dégradation en sens inverse, dans une note sur les opérateurs postaux européens. De même, SES dévisse de plus de 4% à Paris, Berenberg dégradant son opinion sur le titre de l'opérateur de satellites, passant de 'conserver' à 'vendre', anticipant un chiffre d'affaires et un EBITDA inférieurs aux prévisions du consensus en 2021 et 2022.

