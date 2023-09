Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses hésitantes avec le spectre d'un shutdown information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent dans l'ensemble hésitantes ce mercredi (stabilité à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris), dans un contexte marqué notamment par le retour du spectre d'un 'shutdown' aux Etats-Unis.



'Le gouvernement américain est encore à quelques jours d'une fermeture potentielle des administrations, à moins que le Congrès ne puisse accepter d'adopter un financement au-delà du 30 septembre', note ainsi Deutsche Bank.



'S'il y a un arrêt, cela pourrait affecter plusieurs diffusions de données à venir en fonction de sa durée, y compris le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, prévu le 6 octobre', prévient notamment la banque allemande.



En attendant, de nombreuses données doivent paraitre d'ici la fin de la semaine, comme les indices ESI du sentiment économique en Europe, l'inflation dans la zone euro ou encore l'indice des prix PCE aux Etats-Unis.



Pour l'heure, on notera que la confiance des ménages dans la situation économique en France se détériore, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd deux points à 83 en septembre, soit bien au-dessous de sa moyenne de longue période.



Sur le front des valeurs, H&M gagne 2% sur l'OMX, la chaine suédoise de prêt-à-porter ayant fait état d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, grâce à ses efforts sur sa rentabilité plutôt que sur la croissance de ses ventes.



A Paris, ID Logistics (+4%) signe l'une des meilleures performances du SBF120, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF, alors que Voltalia (-16%) essuie au contraire, et de loin, la plus forte baisse de l'indice à la suite d'un avertissement sur résultat.





