Europe : Bourses hésitantes avec la pandémie et la Géorgie

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mardi (+0,4% à Londres, mais -0,2% à Francfort et à Paris), au vu d'une évolution préoccupante de la pandémie de Covid-19 et sur fond d'une actualité politique importante aux Etats-Unis. 'Malgré des restrictions sévères, les pays de l'UE n'ont pas réussi à réduire davantage les nouvelles infections jusqu'à présent. En Allemagne, les gouvernements fédéral et des États discutent aujourd'hui d'une prolongation du confinenement', pointe Commerzbank. 'Nous suivrons aux Etats-Unis aujourd'hui les dernières élections sénatoriales en Géorgie', note de son côté Vincent Boy, chez IG France, rappelant que les deux sièges de cet Etat, actuellement contrôlés par les Républicains, restent en suspens. 'Cette élection pourrait donner la tendance des relations politiques aux Etats-Unis et en cas de victoire des démocrates, cela pourrait permettre d'envisager un stimulus bien plus important', prévient l'analyste marché. Sur le front des valeurs, Boskalis Westminster s'adjuge plus de 3% à Amsterdam, après les annonces de l'acquisition du groupe de services sous-marins Rever Offshore et d'un contrat majeur remporté dans le cadre d'un consortium à Anvers. ASML prend de son côté plus de 2%, soutenu par des propos de Liberum qui réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 390 à 450 euros sur le titre du groupe néerlandais de matériel de lithographie. LafargeHolcim gagne 1% à Zurich, alors que le groupe de matériaux de construction serait en 'négociations avancées' avec Bridgestone pour l'acquisition de son activité Firestone Building Products, selon des sources de presse.

