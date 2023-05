Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses hésitantes avec la dette américaine information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire ce mardi (-0,2% à Londres et à Paris, +0,5% à Francfort), hésitant manifestement sur la conduite à tenir alors que le feuilleton de la dette américaine n'est pas encore tout à fait terminé.



Si un accord de principe a été trouvé ce week-end entre Joe Biden et Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, ce compromis doit encore être soumis au vote du Congrès dans les tous prochains jours.



'Au 5 juin, en l'absence d'un accord pour relever/suspendre le plafond de la dette, le Trésor ne pourrait pas remplir toutes ses obligations par manque de liquidités', prévient Oddo BHF, rappelant que la prochaine grosse rentrée fiscale est prévue le 15 juin.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'indicateur du sentiment économique (ESI) a diminué tant dans l'ensemble de l'UE (-1,9 point à 95,2) que dans la zone euro (-2,5 points à 96,5) en mai par rapport à avril, selon la Commission européenne.



Dans l'actualité des valeurs, WPP gagne près de 2% à Londres, au lendemain de l'annonce d'un partenariat avec Nvidia pour développer un moteur de contenu exploitant l'intelligence artificielle, au service du groupe de communication.



Les géants agroalimentaires Unilever (-1% à Londres) et Nestlé (-1% à Zurich) ont tous deux annoncé les prochains départs de leurs directeurs financiers respectifs, pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.





