Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses hésitantes avec l'actualité aux Etats-Unis Cercle Finance • 07/01/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes (-0,3% à Londres, mais +0,6% à Francfort et à Paris), au lendemain d'une clôture partagée à Wall Street sur fond d'une actualité politique américaine particulièrement mouvementée. 'Les résultats préliminaires en Géorgie indiquent que les Démocrates gagneraient les deux sièges au Sénat, ce qui leur donnerait le contrôle effectif des deux chambres du Congrès, renforçant les chances de nouvelles mesures de relance', notait Wells Fargo. 'Les actions ont toutefois quitté leurs sommets avec les émeutes qui ont touché la colline du Capitole et interrompu le processus de certification par le Congrès de l'élection présidentielle', pointait néanmoins la banque californienne. Sur le plan des statistiques du jour, les indices ESI du sentiment économique ont remonté en décembre, gagnant 2,7 points à 90,4 dans la zone euro et 2,8 points à 89,5 dans l'Union européenne, récupérant en grande partie leurs pertes du mois précédent. Par ailleurs, Eurostat a annoncé pour la zone euro, un taux d'inflation annuel estimé à -0,3% en décembre, stable par rapport à novembre, et un recul de 6,1% des ventes de détail en novembre par rapport à octobre, reflétant les mesures de confinement. Après une augmentation de 3,3% en octobre par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 2,3% en novembre, et se sont ainsi hissées 4% au-dessus de celles de février 2020. Dans l'actualité des valeurs, Ryanair chute de 3% après une baisse de ses prévisions de trafic pour l'année entière, en raison des récents confinements imposés en Irlande, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. LafargeHolcim gagne près de 2% à Zurich, suite à un accord pour acquérir Firestone Building Products, opération marquant 'une étape dans sa transformation pour devenir un leader mondial des solutions innovantes et durables pour le bâtiment'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.