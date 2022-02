Europe: Bourses hésitantes avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - Malgré l'espoir d'une accalmie dans le dossier ukrainien et un PMI encourageant, les Bourses européennes commencent en ordre dispersé (+0,3% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,3% à Paris) une semaine fort chargée tant du côté des statistiques que de celui des résultats.



'La perspective d'une solution diplomatique à la crise demeure notre scénario de base', estime le gestionnaire d'actifs Raymond James, alors que Joe Biden et Vladimir Poutine auraient accepté le 'principe' d'un sommet sur l'Ukraine.



Autre bonne nouvelle, l'indice PMI flash composite de la zone euro a gagné 3,5 points en février, affichant ainsi sa plus forte hausse mensuelle depuis mars 2021, pour s'établir à 55,8, niveau signalant la plus forte expansion du secteur privé depuis septembre.



'Les entreprises anticipant une réouverture plus large de l'économie dans les mois à venir, les perspectives d'activité se sont par ailleurs améliorées au cours du mois, et le rythme des créations d'emplois s'est renforcé', souligne IHS Markit qui calcule l'indice.



Dans les prochains jours, doivent encore être publiés les indices de climats des affaires en Allemagne (Ifo) et en France (Insee), ainsi que les données détaillées des PIB dans les deux pays au titre du dernier trimestre 2021, et les indices du sentiment économique de Bruxelles.



Aux Etats-Unis, la semaine verra paraitre le PMI préliminaire pour février, les indices de confiance du consommateur (Conference Board et UMich), la deuxième estimation de la croissance au quatrième trimestre, ainsi que les dépenses des ménages de janvier.



Sur le front de la saison des résultats, sont attendus par exemple ceux de HSBC, Fresenius, Stellantis, Barclays, Solvay, WPP, Bouygues, Safran, AB InBev et BASF en Europe, ou encore de Home Depot, Lowe's et Moderna outre Atlantique.



En attendant, Credit Suisse cède près de 1% à Zurich, alors que l'établissement bancaire a réfuté dimanche dans un communiqué les allégations de circulation d'argent sale rapportées par plusieurs grands médias européens.