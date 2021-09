Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses hésitantes avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,5% à Paris), les investisseurs se montrant hésitants à l'approche de la publication, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation du mois d'août aux Etats-Unis. 'L'enjeu est d'importance dans la perspective de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue les 21 et 22 septembre', souligne Kiplink, notant que 'de plus en plus d'économistes doutent du caractère transitoire de l'inflation'. La société de gestion pointe en effet que 'les opérateurs s'inquiètent de l'envolée des prix à la production qui ont atteint 8,3% sur un an le mois dernier, niveau inédit depuis la création de la statistique en novembre 2010'. 'La Fed pourrait, elle aussi, ajuster son opinion, renforçant du même coup les anticipations d'une baisse prochaine des rachats d'actifs...', prévient Kiplink, rappelant en outre que 'septembre a toujours été compliqué et rarement haussier'. En attendant ce rendez-vous, sur le front des valeurs, Merck KGaA recule de 3% à Francfort, plombé par une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' chez UBS, avec un nouvel objectif de cours de 170 euros sur le titre du groupe de santé. Vivendi a annoncé que l'Autorité des marchés financiers néerlandaise a approuvé le prospectus d'Universal Music Group, mentionnant notamment que son admission aux négociations sur Euronext Amsterdam aura lieu le 21 septembre.

