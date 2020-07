Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses hésitantes après les PMI composites Cercle Finance • 03/07/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent dans l'ensemble hésitantes ce vendredi (-0,3% à Londres, -0,2% à Paris, +0,1% à Francfort) en dépit d'indicateurs d'activité plutôt encourageants dévoilés dans la matinée par IHS Markit. Ainsi, l'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro s'affiche à 48,5 pour le mois écoulé, après 31,9 en mai. Il est ainsi supérieur à son estimation flash (47,5) et atteint en juin son plus haut niveau depuis quatre mois. 'Si le redémarrage de l'activité après la levée des mesures de confinement a été soutenu et a facilité un rebond immédiat de l'économie, la solidité de toute reprise à plus long terme reste à déterminer', tempère Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'La vive progression des PMI de la zone euro en juin suggère que l'activité rebondit assez rapidement, mais demeure bien inférieure à son niveau d'avant crise', renchérit Capital Economics, ajoutant que les indices 'pointent aussi des reculs persistants de l'emploi'. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, de 30 en mai à 47,7 en juin, selon IHS Markit qui avait annoncé 47,6 en estimation flash, confirmant une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique. Dans l'actualité des valeurs, Moncler recule de 1,9% à Milan, alors qu'UBS a abaissé son conseil sur le fabricant de vestes de luxe de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 37,1 à 36,5 euros. ALD gagne par contre 1,7% à Paris, avec le soutien de Credit Suisse qui a relevé son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 9,5 à 10,7 euros, sur le groupe de location de véhicules.

