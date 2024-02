Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses hésitantes après les PMI information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes commencent la semaine sur une note hésitante (+0,1% à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris), sur fond d'indices PMI donnant des signaux mitigés pour les principales économies du vieux continent.



S'étant redressé de 47,6 en décembre à 47,9 en janvier, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro a atteint un sommet de six mois, et indique ainsi la plus faible contraction de l'activité du secteur privé dans la région depuis juillet dernier.



'Si le léger redressement des perspectives d'activité en janvier permet d'envisager, à terme, une amélioration de la conjoncture, la baisse continue des nouvelles affaires ne laisse toutefois guère espérer une reprise imminente', préviennent les enquêteurs.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI des services a été révisé à 54,3 pour janvier, contre 53,8 en première estimation et 53,4 en décembre, témoignant de la plus forte croissance d'activité depuis mai 2023.



Dans l'actualité des valeurs, UniCredit s'envole de près de 10% à Milan, la banque ayant déclaré prévoir de redistribuer 8,6 milliards d'euros à ses actionnaires après avoir dégagé des résultats 'record' sur l'exercice 2023.



Nokia gagne 1% sur l'OMX, suite à un accord pluriannuel de licence croisée de brevets avec vivo, qui versera des redevances à l'équipementier de réseaux finlandais, ainsi que des paiements de rattrapage pour couvrir la période de litige.



Vodafone recule de 1% à Londres, alors que l'opérateur mobile a fait état d'une croissance organique de 4,2% de ses ventes sur son troisième trimestre, à la faveur d'une accélération de ses activités dans les services aux entreprises et dans le 'cloud'.





