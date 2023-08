Europe: Bourses enthousiasmées par Nvidia information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce jeudi (+0,4% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,6% à Paris), les investisseurs y partageant l'enthousiasme suscité par les résultats de deuxième trimestre exceptionnellement vigoureux de Nvidia.



Particulièrement attendue, la publication du concepteur de puces graphiques a fait ressortir un BPA ajusté plus que quintuplé à 2,70 dollars et des revenus doublés à plus de 13,5 milliards, grâce au dynamisme de sa division centres de données.



'Une nouvelle ère informatique a commencé. Les entreprises du monde entier passent de l'informatique polyvalente à l'informatique accélérée et à l'IA générative', soulignait ainsi son fondateur et CEO Jensen Huang.



Outre un très net dépassement des attentes sur le trimestre écoulé, Nvidia a aussi surpris positivement sur ses prévisions, avec des revenus anticipés aux environs de 16 milliards de dollars pour le trimestre en cours.



Cette publication, accompagnée par ailleurs d'un programme de rachats d'actions massif, vient rassurer les investisseurs sur les perspectives ouvertes, pour l'ensemble de l'économie, par le développement rapide de l'intelligence artificielle.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Rolls-Royce gagne plus de 1% à Londres avec l'aide d'une forte augmentation d'objectif de cours chez UBS, tandis qu'Air Liquide prend 2% à Paris grâce à un relèvement de recommandation à 'achat' chez Berenberg.



Sur le front macroéconomique, le climat des affaires en France s'assombrit un peu en août, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd un point à 99. L'indice passe ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période et retrouve son plus bas niveau depuis avril 2021.