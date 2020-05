Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses encouragées par Wall Street Cercle Finance • 05/05/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent de gains vigoureux ce mardi (+1,6% à Londres, +1,8% à Francfort, +2,1% à Paris) dans le sillage d'un retournement haussier de Wall Street en fin de séance lundi, tiré notamment par la hausse des cours du pétrole. 'Le WTI progressait de 6,2% à 21,65 dollars ce matin après avoir accroché hier sa première clôture au-dessus des 20 dollars depuis le 14 avril. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord s'inscrit en hausse de 4,1% à 28,31 dollars', note Kiplink Finance. 'Sinon, le marché continue d'évoluer entre le risque d'un retour de la guerre commerciale et la perspective d'un déconfinement graduel en Europe, comme aux Etats-Unis', poursuit la société, qui attend la publication de deux indicateurs américains cet après-midi. Seront en effet publiés le déficit commercial des Etats-Unis pour mars et l'indice ISM non manufacturier du mois dernier, ce dernier étant attendu en moyenne par les économistes en baisse vers 41, après 52,5 en mars. En attendant, l'indice PMI composite du CIPS et d'IHS Markit du Royaume Uni a plongé de 36 en mars à 13,8 en avril, de loin son plus bas niveau depuis le début de l'enquête en 1998, mais un peu au-dessus de son estimation flash qui était de 12,9. En mars 2020, par rapport au même mois de 2019, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,8% dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE, après des baisses annualisées de respectivement 1,4% et 1,1% en février. Du côté des valeurs, les opérateurs saluent les trimestriels d'Infineon (+2,5%), mais délaissent ceux de Beiersdorf (-1,9%) et de Hugo Boss (-4,1%) à Francfort, et ne réagissent guère à ceux d'Adecco (+0,6%) à Zurich.

