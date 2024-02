Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses encouragées par Wall Street information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Encouragées par la vigueur de Wall Street la veille, les places européennes avancent plus ou moins (+0,1% à Londres, mais +0,7% à Francfort et +0,9% à Paris) à l'approche d'une salve particulièrement riche de données macroéconomiques américaines cet après-midi.



Parmi les nombreuses statistiques attendues ce jour aux Etats-Unis, figurent ainsi les ventes de détail, les prix à l'importation et la production industrielle pour janvier, ainsi que les indices d'activité 'Empire State' et 'Philly Fed'.



En attendant, on notera que le PIB du Royaume-Uni devrait avoir reculé de 0,3% en rythme séquentiel au quatrième trimestre 2023, selon la première estimation de l'office national de statistiques, après une baisse non révisée de 0,1% au trimestre précédent.



'Cette baisse surprise confirme que l'économie est entrée en récession technique à la fin de l'année dernière', réagit Michael Brown, analyste de marché chez Pepperstone, estimant cependant qu'une telle récession 'devrait être relativement peu profonde et courte'.



Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank gagne 3% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 55% au titre de l'exercice écoulé, soutenu par une forte activité des clients de la banque et l'évolution des taux d'intérêt.



A Paris où les publications se montrent particulièrement nombreuses, les opérateurs saluent celles des constructeurs automobiles Renault (+6%) et Stellantis (+4%), ainsi que du groupe de spiritueux Pernod Ricard (+4%) et de l'équipementier aéronautique Safran (+3%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.