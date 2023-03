Europe: Bourses encouragées par un indicateur allemand information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine favorablement (+0,5% à Londres, +1% à Francfort et +0,8% à Paris), encouragées par la parution dans la matinée d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne de bonne facture.



Alors que le consensus l'anticipait globalement stable, l'indice Ifo est passé de 91,1 points en février à 93,3 points en mars, marquant ainsi sa cinquième hausse consécutive, une évolution principalement attribuable aux attentes des entreprises.



'Cette augmentation suggère que l'Allemagne bénéficie toujours de la baisse des prix de l'énergie et de l'atténuation des problèmes d'approvisionnement et n'a pas encore ressenti pleinement les effets du resserrement des conditions monétaires', réagit Capital Economics.



'Cependant, même si la récession est évitée pour l'instant, nous pensons qu'il y aura un nouveau ralentissement plus tard cette année en raison de la faiblesse des revenus réels des ménages et de l'effet décalé de la hausse des taux d'intérêt', tempère-t-il.



Parmi les nombreuses autres données attendues en fin de semaine en Europe, figurent par exemple les indices du sentiment économique de Bruxelles, l'inflation et le chômage dans la zone euro, ou encore le PIB du Royaume Uni.



Aux Etats-Unis aussi des statistiques devraient être surveillées, comme l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, une nouvelle estimation de la croissance, ainsi que les revenus et dépenses des ménages.



Dans l'actualité des valeurs, Novartis bondit de plus de 6% à Zurich, entouré pour des premiers résultats positifs d'un essai de phase III évaluant son Kisqali combiné à une hormonothérapie dans le cancer du sein précoce.



Sanofi progresse de 2% à Paris, dans le sillage d'une note favorable de Barclays, qui a relevé son conseil à 'surpondérer', avec un nouvel objectif de cours de 115 euros, suite à des résultats cliniques 'impressionnants' concernant le Dupixent la semaine dernière.