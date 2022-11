Europe: Bourses encouragées par New York information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 11:34

(CercleFinance.com) - Hormis Londres (-0,4%), les places européennes affichent des gains ce vendredi (+0,4% à Francfort, +0,6% à Paris), encouragées par l'envolée de la veille des indices actions à Wall Street sous l'effet de la bonne surprise des chiffres de l'inflation américaine.



En effet, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis n'a augmenté que de 7,7% en octobre par rapport au même mois de 2021 (+6,3% hors énergie et produits alimentaires), son taux annuel le plus bas depuis janvier dernier.



'Les preuves s'accumulent que l'inflation a atteint un pic et qu'elle est maintenant en train de retomber', réagissait-on jeudi après-midi chez Commerzbank, ajoutant que 'la prochaine hausse de taux de la Fed devrait donc être plus modeste'.



'Les chiffres étonnamment bas de l'inflation aux États-Unis se sont combinés à des commentaires des présidents des Fed de Dallas et de Philadelphie, selon lesquels le rythme des hausses de taux doit se modérer', ajoute ce matin Liberum.



Londres reste toutefois à l'écart de la tendance favorable des marchés alors que le PIB du Royaume-Uni a été annoncé en repli de 0,2% au troisième trimestre 2022, avec une baisse de 0,6% sur le seul mois de septembre du fait des funérailles d'Elisabeth II.



Dans l'actualité des valeurs, Richemont bondit de près de 13% à Zurich, après la publication par le groupe de luxe -détenteur des marques Cartier et Van Cleef & Arpels- d'une hausse de 40% de son bénéfice net sur son premier semestre comptable.



Autre valeur entourée ce vendredi, ASML s'envole de plus de 14% à Amsterdam, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ayant dévoilé jeudi soir des objectifs à horizon 2025 meilleurs que prévu à l'occasion de sa journée d'investisseurs.