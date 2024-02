Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses encouragées par les records à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à gagner du terrain ce jeudi (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,7% à Paris), encouragées par la vigueur de Wall Street où les principaux indices actions ont atteint de nouveaux records la veille.



En effet, le S&P500 a tutoyé la barre symbolique des 5.000 en cours de séance mercredi, et s'est ainsi offert un double record 'intraday' et de clôture (+0,82% à 4.995), tandis que le Dow Jones (+0,4% à 38.677) a inscrit sa meilleure clôture de tous les temps.



'La solidité des résultats trimestriels a alimenté l'optimisme des investisseurs, lesquels ont par ailleurs prêté une oreille attentive aux commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine à propos des taux d'intérêt', explique Kiplink.



En l'absence de données macroéconomiques majeures ce jeudi en Europe, les opérateurs du vieux continent concentrent leur attention sur les nombreuses publications de résultats d'entreprises de la matinée, en majorité bien accueillies.



Ils acclament ainsi les résultats du fournisseur de solutions de paiement Adyen (+17% à Amsterdam), et saluent ceux du groupe de produits de consommation courante Unilever (+3% à Londres), mais sanctionnent ceux du laboratoire AstraZeneca (-2% à Londres).



A la Bourse de Paris, les investisseurs réservent des accueils chaleureux aux publications annuelles de la foncière Unibail-Rodamco-Westfield (+6%) et de la maison de luxe Kering (+4%), à l'inverse de ceux de la banque Crédit Agricole (-6%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.