Europe : Bourses encouragées par les indices PMI

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux ce mercredi (+1% à Londres, +1,6% à Francfort, +0,8% à Paris), encouragées par des indices PMI rassurants quant à la résilience des principales économies de la région. Après la baisse sévère en novembre, l'indice PMI flash composite IHS Markit de la zone euro s'est redressé de 45,3 à 49,8 en décembre, ne signalant ainsi qu'un très faible repli de l'activité globale de la zone. 'Les performances économiques de la zone euro ont été meilleures qu'anticipé en décembre, l'indice dépassant ainsi largement les prévisions du consensus qui le plaçaient à 45,8', met en avant Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Les entreprises se montrent par ailleurs de plus en plus optimistes quant à leurs volumes d'activité en 2021, s'attendant à ce que la mise en circulation prochaine d'un vaccin permette un retour progressif à un climat des affaires plus favorable', souligne-t-il en outre. De même, l'indice PMI composite du Royaume Uni est passé de 49,0 en novembre à 50,7 en estimation flash pour le mois de décembre, traduisant ainsi un retour à l'expansion de l'activité du secteur privé britannique. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les ventes de détail de novembre et l'indice PMI flash composite IHS Markit, avant la conclusion, ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Dans l'actualité des valeurs, Altice Europe s'envole de 23% à Amsterdam, Next Private -société contrôlée par Patrick Drahi- augmentant le prix de son offre sur l'opérateur télécoms de 4,11 à 5,35 euros par action. Nokia recule de 2% sur l'OMX, à la suite d'un point de l'équipementier télécoms finlandais sur ses perspectives qui restent inchangées pour 2020 et 2021, la société prévoyant toujours une marge d'exploitation comparable de 7 à 10% l'année prochaine.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.