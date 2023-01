Europe: Bourses encouragées par les indices de S&P Global information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 11:55

(CercleFinance.com) - Si Londres ne gagne que 0,5%, les autres places européennes affichent des gains plus prononcés (+1,2% à Francfort, +1,5% à Paris), sur fond d'un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé de la zone euro, à en croire S&P Global.



Son indice PMI composite final mesurant l'activité globale dans la région est en effet remonté de 47,8 en novembre à 49,3 le mois dernier, redressement qui s'est accompagné en outre d'une décélération marquée des hausses de prix.



'Les PMI suggèrent que l'économie de la zone euro a mieux résisté que prévu au quatrième trimestre, tout en restant compatibles avec une légère récession, et que les pressions sur les prix restent très élevées', tempère Capital Economics.



'L'incertitude entourant l'évolution du coût de l'énergie, la persistance d'une inflation élevée et le resserrement des conditions financières continuent de peser sur la confiance des entreprises', prévient d'ailleurs S&P Global.



Autre donnée de la matinée, l'inflation au niveau des prix à la consommation en France aurait ralenti à +5,9% en rythme annuel en décembre 2022, confirmant ainsi la tendance observée la veille en Allemagne où elle a été annoncée en repli à +8,6%.



Dans l'actualité des valeurs, Heineken prend plus de 2% et signe ainsi l'une des plus fortes hausses à Amsterdam, à la faveur d'un relèvement de conseil de Barclays à 'pondérer en ligne', le broker jugeant le profil du brasseur 'plus équilibré' sur le court terme.



AstraZeneca gagne plus de 1% à Londres, l'Agence européenne du médicament ayant validé une modification qualitative portant sur l'approbation de son médicament Enhertu dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.