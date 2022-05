Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en retrait sur des données d'activité information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent nettement (-0,7% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,5% à Paris), sur fond d'un indice PMI composite de la zone euro en recul à 54,9 en estimation flash pour mai, reflétant donc une croissance moins rapide du secteur privé.



'La faiblesse du secteur manufacturier demeure préoccupante, les difficultés des fabricants semblant déjà se propager à une partie du secteur des services', souligne Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence.



'Les pressions sur les prix, conjuguées à la solidité rassurante de la croissance du PIB mise en évidence par les données PMI, inciteront probablement la Banque centrale européenne à resserrer prochainement sa politique monétaire', ajoute-t-il.



La croissance du secteur privé britannique ralentit quant à elle fortement en mai, au vu de l'indice PMI composite qui chute à 51,8 contre 58,2 le mois précédent, une chute entrainée essentiellement par le secteur des services.



S&P Global fait remarquer que l'effet favorable lié à la réouverture de l'économie britannique s'émousse du fait de la flambée des prix, et pointe aussi les conséquences du Brexit, la remontée des taux d'intérêt, les confinements en Chine et la guerre en Ukraine.



Du côté des valeurs, Dufry cède près de 2% à Zurich, malgré une prolongation par le distributeur suisse en zones détaxées de son contrat de concession actuel à l'aéroport d'Heathrow pour trois ans, soit jusqu'en novembre 2029.



Air France-KLM lâche près de 7% à Paris, avec le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS afin de lever un montant brut de près de 2,26 milliards d'euros par l'émission de 1,93 million d'actions nouvelles.





