Europe : Bourses en retrait malgré les mesures de la BCE

(CercleFinance.com) - Malgré la batterie de mesures de soutien annoncées par la BCE la veille, les Bourses européennes s'inscrivent en repli (-0,6% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,7% à Paris) sur fond de difficultés dans les négociations entre Londres et Bruxelles. 'L'institution de Francfort a annoncé que son programme de rachat d'actifs était prolongé de neuf mois, jusqu'en mars 2022 au moins, et en a augmenté son plafond de 500 milliards d'euros pour le porter à 1.850 milliards', rappelle Kiplink. Ce dernier note toutefois que les investisseurs sont inquiets concernant les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 31 décembre, les deux camps évoquant de plus en plus clairement l'hypothèse d'un 'no deal'. 'Ils ont encore jusqu'à dimanche pour trouver un terrain d'entente sur l'accès européen aux eaux britanniques, les procédures de règlement des futurs différends et les garanties exigées par Bruxelles de la part de Londres en matière de concurrence', poursuit-il. Sur le front des valeurs, Zurich Insurance cède près de 2% sur le SMI, après l'annonce par la compagnie d'assurance que sa filiale américaine Farmers Group va acquérir l'activité d'assurance dommages de MetLife aux Etats-Unis. Sanofi recule de 2% à Paris, mais GSK grappille près de 1% à Londres, alors que les deux groupes de santé ont annoncé que la conduite de leur programme de vaccin contre la Covid-19 est retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées.

