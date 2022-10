Europe: Bourses en retrait dans le sillage du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en nette baisse ce vendredi (-0,7% à Londres et à Paris, -1% à Francfort), sur fond de résultats décevants de la part des géants technologiques américains qui ont lourdement pesé sur le Nasdaq la veille (-1,6%).



Au lendemain d'une chute de près de 25% de Meta Platforms (maison-mère de Facebook), les transactions après Bourse augurent d'un plongeon de plus de 10% pour Amazon dans le sillage de sa publication trimestrielle.



'Le géant de la distribution en ligne a annoncé après la clôture tabler sur une contraction de ses profits pour le trimestre en cours et sur un ralentissement de ses ventes pour la période des fêtes', souligne Kiplink.



Autre nouvelle préoccupante, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a continué de baisser dans l'UE (-1,5 point à 90,9) et dans la zone euro (-1,1 point à 92,5), atteignant ses plus bas niveaux depuis août et novembre 2020, respectivement.



Dans ce contexte, les opérateurs ne se satisfont guère des premières estimations de PIB pour la France et l'Allemagne pour le troisième trimestre, les deux premières économies de la zone euro affichant des croissances de 0,2% et 0,3% respectivement.



'L'économie allemande a réussi à se maintenir malgré les conditions difficiles de l'économie mondiale, avec la poursuite de la pandémie de Covid-19, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix et la guerre en Ukraine', commente Destatis.



Sur le front des valeurs, parmi les nombreuses publications trimestrielles de la matinée, les opérateurs délaissent celles de Volkswagen (-3%), IAG (-3%) et Swiss Re (-3%), mais saluent celles d'Equinor (+1%), ENI (+2%), Holcim (+2%) et Electrolux (+3%).