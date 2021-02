Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en retrait dans le sillage du Nasdaq Cercle Finance • 23/02/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce mardi (-0,5% à Londres, -0,6% à Paris, -1,7% à Francfort), au lendemain d'une chute des technologiques américaines (-2,5% sur le Nasdaq) sur fond de remontée des taux obligataires. Les investisseurs considèrent en effet qu'une hausse des taux constitue un facteur de risque pour les marchés boursiers en ravivant les inquiétudes concernant la valorisation des actions, notamment du côté du secteur technologique. 'Le niveau des taux importe moins que la vitesse à laquelle ils augmentent, et lorsque les taux réels commencent à bouger, la prudence commande de surveiller les multiples de valorisation des actions', rappelait-on chez Pictet Wealth Management. 'La pandémie de coronavirus recule dans le monde entier. Le processus de vaccination progressive devrait encore soutenir cette tendance', note de son côté Commerzbank, prévenant toutefois que 'dans l'UE, nous en sommes encore loin'. Dans l'actualité des valeurs, HSBC cède plus de 1% à Londres, la banque ayant dévoilé des résultats en baisse au titre de 2020, amputés par de lourdes provisions pour créances douteuses et des charges de dépréciations dues à la crise de la Covid. InterContinental Hotels Group prend par contre près de 3%, après la publication de résultats annuels préliminaires marqués par un BPA ajusté divisé par dix à 31,3 cents, mais tout de même supérieur aux attentes des analystes. A Francfort, les opérateurs délaissent la publication des résultats du groupe de santé Fresenius et de sa filiale de dialyses Fresenius MedCare (-1% chacun), ainsi que celle du groupe de matériaux de construction HeidelbergCement (-3%).

