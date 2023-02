Europe: Bourses en retrait dans le sillage de New York information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce vendredi (-0,2% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,7% à Paris), dans le sillage d'une clôture en berne à Wall Street la veille (-1,3% sur le Dow Jones, -1,8% sur le Nasdaq Composite).



Les actions américaines ont souffert notamment des prix à la production des Etats-Unis qui ont augmenté plus que prévu en janvier, éloignant ainsi la perspective d'une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale.



La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a d'ailleurs estimé que des hausses de taux de 50 points de base étaient justifiées au vu du contexte économique actuel, tout en reconnaissant qu'il était préférable de ne pas trop surprendre les marchés.



La question de l'inflation américaine devrait rester au centre des attentions cet après-midi, avec la parution des prix à l'importation pour janvier, suivie de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board.



Parmi les publications du jour en Europe, Allianz recule de près de 3% à Francfort, les opérateurs ne se satisfaisant pas d'un bénéfice net de 2022 en hausse de 2% pour l'assureur, 'grâce à l'excellente performance des activités IARD, santé et vie'.



Mercedes-Benz s'adjuge par contre plus de 3%, le constructeur automobile ayant vu son BPA annuel augmenter de plus d'un tiers 'grâce à la concentration sur des produits attrayants et à une gestion disciplinée des marges et des coûts'.



A Paris, les investisseurs saluent chaleureusement les publications de la compagnie Air France-KLM (+6%) et de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft (+5%), mais boudent celles de l'opérateur de satellites Eutelsat (-5%) et de la société d'ingénierie GTT (-8%).