Europe : Bourses en retrait dans le sillage de New York

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce vendredi (-0,4% à Londres et à Francfort, -0,5% à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (-3% sur le Nasdaq) qui a pâti notamment de la remontée des rendements obligataires. 'Le rendement à 10 ans a bondi de huit points de base à 1,72%, proche d'un plus haut de 14 mois, et celui à 30 ans a brièvement bondi au-dessus de 2,50% pour la première fois depuis août 2019 dans les premiers échanges', soulignait jeudi soir Wells Fargo. Cette remontée ne constituait pas une bonne nouvelle pour les entreprises, car était synonyme d'un renchérissement des coûts d'emprunt, en particulier pour les sociétés du secteur technologique, souvent fortement endettées. Outre la question des taux longs aux Etats-Unis, Kiplink met en avant 'l'impact sur l'économie des nouvelles mesures de restrictions sanitaires en Europe, les objectifs de vaccination en France semblant par exemple bien prudents par rapport au Royaume-Uni'. 'Par ailleurs, la première rencontre entre l'équipe Joe Biden et une délégation chinoise s'est mal passée, tout comme la passe d'armes verbale avec Vladimir Poutine quelques jours plus tôt', pointe-t-il par ailleurs pour expliquer la morosité des marchés. Dans l'actualité des valeurs, Enel gagne 2% à Milan au lendemain de la publication par l'électricien de ses résultats 2020, accompagnés d'un discours rassurant de sa direction pour 2021, selon Oddo qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre. A Paris, Valeo lâche 3% sur fond d'une dégradation de recommandation par Barclays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', alors que Michelin gagne au contraire 1% avec un relèvement de recommandation en sens contraire chez le même broker.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.