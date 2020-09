Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en retrait dans le sillage de New York Cercle Finance • 24/09/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-0,7% à Londres et à Paris, -0,5% à Francfort), dans le sillage d'une clôture largement négative la veille outre Atlantique (-1,9% sur le Dow Jones, -3% sur le Nasdaq). Outre une vague vendeuse sur les technologiques, Wells Fargo soulignait jeudi soir que 'Jerome Powell a prévenu que des mesures de relance par le Congrès seraient probablement justifiées pour soutenir une reprise économique'. 'Au Capitole pourtant, les négociations demeurent au point mort, les espoirs d'un accord à court terme s'estompant alors que les parlementaires tournent leur attention vers la succession de Ruth Bader Ginsberg à la Cour Suprême', poursuivait la banque américaine. Sur le vieux continent, on notera que l'indice du climat des affaires en France s'améliore de deux points à 92, niveau encore en deçà de son niveau d'avant la crise (105), tandis que celui du climat des affaires en Allemagne (Ifo) passe de 92,5 en août à 93,4 en septembre. 'Si l'Allemagne semble bien mieux placée que la France et l'Espagne pour résister à la seconde vague, l'économie n'est pas immunisée contre son impact sur la confiance des ménages ou une faiblesse de l'Europe dans son ensemble', réagit Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen se maintient autour de son équilibre à Francfort, alors que le constructeur automobile a présenté son nouvel ID.4, premier SUV entièrement électrique et ne générant donc aucun rejet carbone. Nokia recule de plus de 2% sur l'OMX, malgré un contrat avec l'opérateur australien Optus, qui a sélectionné sa plateforme d'Internet des Objets (IoT) Impact pour fournir des capacités de gestion d'appareils et de collection de données à ses clients.

