Europe: Bourses en retrait avec les indices ESI information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Prenant le contre-pied de Wall Street la veille où les conclusions de la Fed ont été saluées, les Bourses européennes se replient légèrement (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,1% à Paris) sur fond d'indices ESI préoccupants pour la conjoncture dans la région.



'Comme on l'avait largement anticipé, la Fed a procédé à une deuxième hausse de taux consécutive de 75 points de base, alors qu'elle restait concentrée sur la répression de l'inflation la plus élevée en plus de quatre décennies', souligne la banque Wells Fargo.



'La conférence de Jerome Powell a contribué à renforcer le sentiment : les opérateurs se sont accrochés à un possible ralentissement des hausses de taux, le chef de la Fed ayant déclaré que les membres du comité resteraient dépendants des données', poursuit-elle.



En attendant la première estimation du PIB des Etats-Unis pour le deuxième trimestre, ainsi qu'une nouvelle salve de résultats d'entreprises américaines cet après-midi, les opérateurs ont pris connaissance de piètres indicateurs sur le vieux continent.



En effet, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est effondré en juillet, tant dans l'ensemble de l'UE (-4,2 points à 97,6) que dans la zone euro (-4,5 points à 99), tombant dans les deux cas en dessous de sa moyenne à long terme, selon la Commission Européenne.



La séance voit surtout se multiplier les publications trimestrielles en Europe, avec par exemple des accueils positifs pour Volkswagen (+3% à Francfort), Solvay (+3% à Bruxelles) et Shell (+2% à Londres), mais non pour AB InBev (-4% à Bruxelles) et BT (-5% à Londres).