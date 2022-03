Europe: Bourses en retrait avec les données d'IHS Markit information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à se replier ce jeudi (-0,3% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,1% à Paris), après la parution d'indices PMI composites de la zone euro et du Royaume Uni plutôt mitigés en cours de matinée.



L'indice final 'composite' de l'activité globale dans le secteur privé de la zone euro a en effet atteint 55,5 le mois dernier, en hausse par rapport à 52,3 en janvier, mais à comparer à une estimation 'flash' qui était ressortie à 55,8.



'Ces données mettent en évidence un regain de croissance porté par le récent assouplissement des restrictions sanitaires', explique IHS Markit, précisant toutefois qu'elles ne tiennent pas encore compte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



'Les problèmes d'approvisionnement et les pénuries de main d'oeuvre ayant continué de peser sur l'activité, les prix facturés par les entreprises ont enregistré leur plus forte hausse depuis le début de l'enquête, il y a près de 25 ans', pointe-t-il par ailleurs.



De même, l'expansion du secteur privé du Royaume Uni a accéléré un peu moins qu'estimé initialement en février, à en croire l'indice PMI composite qui est ressorti à 59,9 en définitive, contre 60,2 en estimation préliminaire et après 54,2 le mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les résultats annuels de Merck KGaA (+2%) à Francfort et de Thales (+4%) à Paris, mais délaissent ceux de CRH (-1%) à Londres, et surtout de ProSiebenSat.1 (-5%) et de Lufthansa (-6%) à Francfort.