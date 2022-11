Europe: Bourses en retrait avec l'incertitude aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce mercredi (-0,4% à Londres et à Paris, -0,9% à Francfort), sur fond d'incertitude entourant encore à ce stade les résultats des élections de renouvellement du Congrès (mid-terms) outre Atlantique.



'Selon les premiers résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les républicains sont en avance à la Chambre des représentants tandis que les démocrates pourraient garder le contrôle du Sénat', souligne Kiplink Finance.



La société de gestion note aussi que selon certains analystes, un Congrès à majorité républicaine empêcherait la mise en place d'une régulation plus stricte pour des secteurs comme la technologie ou la santé ou de nouvelles dépenses budgétaires massives.



'De plus, les républicains comptent pérenniser les baisses d'impôts décidées par Donald Trump en 2017, en particulier celles consenties aux entreprises sur lesquelles les démocrates ont tenté sans succès de revenir depuis deux ans', poursuit-elle.



En attendant d'y voir plus clair sur le dossier de la politique américaine, les investisseurs arbitrent entre les nombreuses publications trimestrielles de la matinée en Europe, sanctionnant par exemple celles d'Ageas (-3%) et de KBC (-7%) à Bruxelles.



A Francfort, les résultats de Commerzbank (-7%) reçoivent un accueil glacial, mais ceux de Lanxess (-4%) et d'E.ON (-2%) aussi se trouvent fraichement accueillis, alors qu'Adidas et Siemens Healtheneers parviennent à surnager après leurs publications.